Дочь Александра Малинина подала на него в суд

Американская дочь певца Александра Малинина Кира подала на него в суд с требованием выплатить 15 миллионов рублей. Об этом девушка рассказала в эфире популярной программы.

«Я услышала, что папу положили в больницу, отменили его концерты. Я прилетела, чтобы просто увидеться. Но не все прошло гладко, поэтому мы решили, что лучше подать в суд на него. Я же его дочь, я была рождена в браке. Я уверена, что он должен отвечать за меня», — сказала Кира, добавив, что хочет иметь не меньше, чем у брата и сестры, которые живет с отцом.

«Я не претендую на завещание, я заслуживаю! Я — плоть от плоти, кровь от крови. Если, не дай бог, его не станет, тогда я могу ничего не получить», — сказала Кира.

Кира Евдокимова — дочь Малинина от второго брака с певицей Ольгой Зарубиной. В 1991 году Зарубина с дочерью эмигрировала в США. Все 25 лет воспитанием ребенка занимался второй муж Зарубиной Владимир Евдокимов.