Дочь актера Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию

Анне-Марии, дочери Михаила Ефремова и Ксении Качалиной (четвертый брак актера) — 19 лет.

Девушка была гостьей студии ток-шоу «Секрет на миллион», где рассказала, что еще не определилась до конца, какого она пола.

Даже рассказывая о себе, она употребляла слова то мужского, то женского рода.

«Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны. Я именно такой персоной себя и считаю. Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском», — цитирует слова Анны-Марии «Комсомольская правда».

На вопрос Леры Кудрявцевой о том, есть ли у Ефремовой парень, та ответила, что у нее есть девушка, и это «гораздо лучше».

Так же Анна-Мария сообщила, что ее отец относится к ее ориентации «более-менее нейтрально», и ей «в этом плане повезло».

Что же касается планов на будущее, то у нее есть мечта создать семью с девушкой, усыновить ребенка и уехать в Англию, купив там коттедж.