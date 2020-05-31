Для борьбы с коронавирусом торговый центр в Таиланде установил педали в лифтах

Торговые центры — одно из тех мест, которые обычно переполнены и которых во время эпидемии люди избегают ради собственной безопасности. Вот почему такие предприятия во всех мире в первую очередь задумались о введении новых мер для защиты своих клиентов.



Где-то устанавливают защитные барьеры, где-то придумывают способы соблюдения социальной дистанции, где-то прямо на входе выдают маски для лица и дезинфицирующие средства. Торговый центр Seacon Square в Бангкоке внедрил одно из самых удобных и разумный решений, позволяющих людям не касаться кнопки лифта, известного рассадника болезней. Теперь лифт можно вызывать и отправить на нужный этаж, коснувшись ножной педали. Удобно, безопасно и не нужно ни до чего дотрагиваться руками!