Crew Dragon Илона Маска с астронавтами NASA успешно вышел на орбиту и готовится к стыковке (видео)

Космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, на борту которого находятся два астронавта NASA, благополучно вышел на орбиту. Это первый за девять лет пилотируемый полет американцев в космос и первый в истории полет, полностью подготовленный и осуществленный частной компанией. Успешный запуск — плохая новость для российского «Роскосмоса», который сейчас оказывает NASA услуги по доставке астронавтов на орбиту.

NASA/Keystone Press Agency NASA/Keystone Press Agency

Пуск ракеты Falcon9 c космическим кораблем Space Dragon состоялся в 15:22 (22:22 по Москве). На борту корабля находились два астронавта NASA — Даг Херли и Роберт Бенкен. Старт произошел со второй попытки: первая, запланированная на 27 мая, была отменена из-за плохой погоды.

NASA/Keystone Press Agency NASA/Keystone Press Agency

К 15:37 первая и вторая ступени Falcon9 успешно отделились. Первая ступень ракеты является возвращаемой, и она успешно приземлилась на плавучей платформе. Стыковка корабля к МКС должна будет произойти после 19-часового полета.

Дональд Трамп (справа) наблюдал за стартом ракетыNASA/Keystone Press Agency Дональд Трамп (справа) наблюдал за стартом ракетыNASA/Keystone Press Agency

С 2011 года, когда NASA временно перестало самостоятельно отправлять астронавтов на орбиту, агентство заплатило России около $4 млрд за использование космических кораблей «Союз» для отправки астронавтов. Теперь эта монополия России под угрозой, хотя об экономической эффективности Falcon9 много спорят: использование ракеты становится выгодным только при частых полетах и полной загрузке.