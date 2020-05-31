Что посмотреть — 5 безумно веселых комедий на выходные

Кинотеатры остаются по-прежнему закрыты, но просмотр фильмов дома никто не отменял. Выходные – это повод собраться с семьей и близкими, или же уединиться с чашкой ароматного напитка, чтобы посмотреть веселую комедию с хэппи-ендом.

Делимся 5 забавными комедиями, которые вы можете посмотреть на выходных дома.

Superнянь

Клэр и Марк со спокойствием на душе уезжают на выходные, оставив своего сына с прилежным и правильным парнем Фрэнком. Однако, оказывается что в эти выходные у Фрэнка день рождения и друзья устраивают ему эффектную вечеринку. Клэр и Марк получают звонок из полиции, которая сообщает им, что их сын пропал, а в доме – хаос.

Любовь с препятствиями

Главная героиня Шарлотта – руководительница культурного фонда, которая уже дважды успела побывать замужем. Шарлотта посвящает всю себя детям и работает в компании своего бывшего и очень ревнивого мужа. Ее противоположностью является Саша – талантливый джазовый пианист, который не относится к жизни слишком серьезно. Он любит вечеринки, своих друзей и пианино. Ночью он соблазняет девушек в джаз-клубах и уж точно не готов к ответственности. Однажды Саша и Шарлотта, у которых, на первый взгляд, нет ничего общего, встречаются.

Инструкции не прилагаются

Беззаботный Валентин Браво наслаждается жизнью в Акапулько и каждую ночь проводит с новой девушкой. Однажды он встречает Джули, с которой заводит курортный роман, который полностью меняет его жизнь. Через два года девушка приходит к Валентину Браво с ребенком на руках и заявляет, что это его дочь. Однако оказывается, что Джули сама не готова к воспитанию ребенка, поэтому сбегает, оставив растерянного Валентина с ребенком.

Патрик

Сара Фрэнсис – молодая учительница, которая никак не может наладить свою жизнь. Поэтому ей менее всего нужен кто-то, о ком нужно заботиться. Но у бабушки Сары совсем другое мнение, поэтому наследство она оставляет ей проворного и озорного мопса по имени Патрик. Кроме того, что за ним теперь нужно ухаживать, Патрик постоянно втягивает Сару в неприятности.

Шпион по соседству

«Бездарь» – так называют Боба Хо соседи, не подозревая, что на самом деле он – секретный агент. Однажды соседка просит Боба посидеть с ее детьми. Никто не мог подумать, что эта затея обернется настоящим кошмаром: один из маленьких подопечных «китайского няня» случайно вводит в компьютер секретный код, чем навлекает на голову Боба Хо массу неприятностей.

segodnya.ua