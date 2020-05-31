Алексей Воробьев снялся в сериале производства Netfliх

Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в небольшой роли в американском сериале «Космические войска» производства Netfliх. Выход картины анонсировал актер на своей странице в Instagram.

«С моей последней военной роли в кино меня повысили в звании, и перевели в Космические Войска. Через 24 часа премьера @spaceforce на канале @netflix», — написал Воробьев.

В комедийном проекте Воробьев исполнил роль русского военного по имени Юрий Телатович, которого все зовут Бобби. В картине также снимались Джон Малкович, Стив Карелл, Лиза Кудроу.