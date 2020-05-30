Врачи обьяснили,стареет ли человек в коме

Состояние комы является одним из самых малоизученных в медицине. Ученые до сих пор не смогли установить, в каком состоянии находится человек, длительное время пребывающий в коме. Однако недавние исследования показали, что человек в состоянии комы теряет сознание и не может реагировать на раздражители, однако, несмотря на это, его организм живет, а клетки обновляются.

Также под воздействием времени меняются ткани, однако все эти процессы происходят намного медленнее, чем у здорового человека. Специалисты установили, что, находясь 10 лет в коме, человек после этого не сможет очнуться в том же возрасте, что и был до болезни.

Но в этом случае процессы старения замедляются, и, в отличии от своих ровесников, человек, который провел в коме много лет, действительно будет выглядеть моложе. Впрочем, исследователи отмечают, что во время состояния комы не только стареют клетки, но и могут развиваться опасные недуги. Ни один организм не застрахован от развития заболеваний.

Прежде всего, это связано с генетикой, наследственностью, а также образом жизни, которую человек вел до болезни. Специалисты подчеркнули, что до сих пор так и не смогли определить, что конкретно чувствуют люди, пребывающие в состоянии комы . Не исключено, что они могут слышать и даже понимать, что происходит вокруг.