Вооруженные силы Украины разгромили очередную позицию врага на Востоке

На Донбассе подразделения Вооруженных сил Украины разбомбили очередную позицию наемников Путина из состава «ЛДНР». В результате атаки представители боевиков были лишены очередной своей позиции на Востоке нашей страны – миномета 120-мм калибра, который запрещен Минскими соглашениями. Именно из этого расчета наемники вели обстрел по силам ООС.

Согласно полученной информации, на скрытой позиции гибридной армии России в лесу был обнаружен 120-миллиметровый миномет. Применения вооружения такого калибра на линии фронта было запрещено соглашениями, достигнутыми в Минске. Несмотря на все это, боевики с его помощью начали активно стрелять по позициям 93-й ОМБр ВСУ «Холодный яр». В результате действий неустановленной силы миномет и расчет были полностью уничтожены. Позиции врага полностью перепаханы.

Видео было снято дроном Вооруженных сил Украины, который корректировал огонь. На нем видно, как бойцы операции Объединенных сил несколькими ударами разбивают вражескую артиллерию. Боевики также пытаются бежать, но безуспешно. Военные ВСУ успели нанести по бегущему врагу еще несколько ударов.