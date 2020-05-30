В США арестовали одиозного офицера полиции, который задушил афроамериканца при задержании

В США арестовали офицера полиции Дерека Човина, который участвовал в задержании погибшего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Дерек был арестован 29 мая.

Именно этот офицер давил на шею задержанного 46-летнего Флойда коленом, несмотря на его жалобы о невозможности дышать. Впоследствии Флойд умер в реанимации, а видео его задержания попало в сеть.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, которые продолжались три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.

В нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.