В Сирии российских военных забросали камнями

На территории Сирийской Арабской Республики, а точнее в провинции Идлиб, местные жители забросали камнями колонну российской военной бронированной техники. Это произошло во время патрулирования россиян. Об этом свидетельствует опубликованное в социальных сетях местными информационными агентствами видео.

Местное население в Сирии забросало российских военнослужащих камнями. Это произошло на трассе М-4 в провинции Идлиб. Видео было опубликовано в социальной сети «Твиттер» изданием IDLIB POST. На кадрах можно увидеть, как движется колонна российской бронированной военной техники, которая патрулирует окрестности населенного пункта Арих в провинции Идлиб.

В какой-то момент сирийцы подкараулили граждан Российской Федерации, и с моста начали сбрасываться огромные камни, булыжники… Все это летело на российскую бронированную военную технику.

Также на видео можно заметить, как граждан Российской Федерации забрасывают камнями и в других местах по маршруту движения российского патруля.

Авторы происходящего заявили: «Патруль России на трассе М-4 встречает камни».