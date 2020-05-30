В России крушение экономики на 12%

Кроме того, сказалось «сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах торговых партнерах» РФ.
Несмотря на обвал цен на нефть и газ, сырьевая труба осталось «якорем», удерживающим промышленность: добыча углеводородов упала всего на 1,1%, а металлических руд — выросла на 1,1%.
В результате добывающие отрасли показали лишь небольшую просадку (3,2%) в отличие от обработки, пережившей 10-процентный обвал. В целом объемы производства уменьшились на 6,6%, что отбросило российскую промышленность в 2017 год.
Это, впрочем, «меньше как консенсус-прогнозов, так и показателей других стран», подчеркивает МЭР.
На жертвенный алтарь кризиса положили потребителей. Оборот розницы рухнул на 23,4%, превысив показатели Китая, Европы и США. Оставшиеся без работы и без помощи государства граждане начали экономить даже на еде, урезав закупки продовольствия на 9,6%.
Грузооборот транспорта упал на 6%, строительство — на 3,2%. Из оценки МЭР следует, что первые последствия «коронакризиса» для России оказались слабее ожиданий и значительно меньше, чем, например, в США, говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Впрочем, сама оценка далека от объективности: она не включает значительную часть экономики, по которой нет оперативных данных — это образование, здравоохранение, оборона, социальная сфера, финансовый сектор, указывает Мурашов. Проверить данные МЭР также невозможно: Росстат публикует лишь квартальные оценки ВВП.
Накопленным итогом за четыре месяца экономика сжалась на 1,9%, растеряв не только весь рост, который Росстат по крупицам выжимал в прошлом году (1,3%), но четверть роста 2018 года (2,3%).
В мае продолжится двузначный обвал розничной торговли, поскольку помимо падения доходов на кошельки потребителей начинает давить сжатие банковского кредитования: банки резко сократили выдачу займов, а к концу мая их портфель уменьшится на 300 млрд рублей, прогнозирует главный экономист Афльфа-банка Наталия Орлова.
Ситуация в промышленности в мае также, скорее всего, ухудшилась, считает она: об этом свидетельствует дальнейшее падение потребления электроэнергии — минус 5% год к году проив минус 3% в апреле.
Минэкономразвития ждет падения ВВП на 5% по итогам года. Банк России оценивает диапазон спада в 4-6%. Основной удар российская экономика примет во втором квартале — по оценке МЭР, падение составит не менее 9,5%.
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