Создана технология, считывающая настроение человека от прикосновения к коже » В Индии скончался йог, который не пил и не ел 80 лет В Индии на 91 году жизни скончался йогин и отшельник Прахлад Джани, утверждавший что не пил и не ел примерно с восьми лет, и при этом чувствует себя совершенно нормально. О кончине известного йогина сообщает в Twitter индийская благотворительная организация Yugal Sarkar Foundation. «Шри Прахлад Джани покинул свое физическое тело», — сказано в сообщении.



Сообщается, что Прахлад Джани скончался 26 мая в родной деревне Чарада, куда его привезли по его собственной просьбе несколько дней назад. Джани появился на свет в штате Гуджарат в 1929 году. В семь лет он ушел странствовать из родной деревни, в восемь лет перестал есть и пить, в 12 лет пережил необычный духовный опыт встречи с индуистским божеством, после чего стал последователем культа богини Амба, она же Кали. В ее честь он начал одеваться в красное женское сари. Как утверждал Прахлад, богиня, коснувшись его языка, наделила молодого человека необычной энергией, которая позволяла ему ничего не есть и не пить, проходить десятки километров, а также пребывать неделями в медитации. По сообщениям СМИ, ученые и врачи дважды исследовали йога — в 2003 и 2010 годах.

Они помещали его в изолированные помещения сроком на 10 дней и следили за происходящим. Оказалось, что мужчина действительно ничего не ел, не пил и не справлял естественных надобностей. Прахлада Джани также изучали индийское военные врачи, которые пытались понять секрет йога, для обучения солдат выживанию в тяжелых условиях.



Впрочем, были и скептические мнения.

Некоторые наблюдатели отмечали, что Джани покидал свой номер для встреч с посетителями, а также полоскал горло. И все это происходило из-за недостаточного контроля со стороны персонала.

загрузка...