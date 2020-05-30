В Европе начался эксперимент с беспилотным общественным транспортом

Спустя 18 месяцев подготовки проект автоматизированной системы управления общественным транспортом FABULOS получил одобрение на проведение испытаний в пяти европейских городах. Разработка и развитие программы беспилотного транспорта Future Automated Bus Urban Level Operation System (FABULOS) начались при поддержке ЕС в январе 2018 года.



В программе принимают участие три компактных беспилотных автобуса-шаттла финско-испанской компании Sensible4-Shotl, а также норвежской Saga и канадского консорциума Mobile Civitatem. Задача программы — создание автоматизированной системы общественного транспорта и проверка возможности её интеграции в существующую инфраструктуру европейских городов.

Пилотный запуск программы состоялся в прошлом месяце в финской столице, городе Хельсинки. В следующем месяце испытания начнутся норвежской коммуне Есдал, а также столице Эстонии Таллине. Также в этом году эксперимент с беспилотным общественным транспортом будет проводиться в греческом городе Ламия и нидерландском Хелмонде.

Жителям этих пяти городов в течение 50 дней будут предлагаться услуги беспилотных транспортных шаттлов. За это время организаторы собираются провести оценку функциональности и безопасности мини-автобусов.

В том же Хельсинки, где испытания уже начались, мини-флот из трёх беспилотных автобусов двигается по кольцевому маршруту с разной степенью загруженности. Он включает пересечение нескольких перекрёстков со светофорами, с правыми поворотами, кольцевыми развязками, а также учитывает наличие остановок и парковок.

Пассажиры могут ожидать прибытие этих автобусов на остановках, а также сверяться с графиком их передвижения и даже вызывать с помощью мобильного приложения. Автобусами никто не управляет, если не считать компьютер, который за всем следит, а также систему удалённого мониторинга. При возникшей необходимости операторы могут также удалённо перехватить управление беспилотным общественным транспортом.

Когда испытания завершатся, заинтересованные в проекте стороны смогут провести собственную оценку масштабов необходимой модернизации в местной инфраструктуре. Например, для создания и оптимизации системы удалённого мониторинга и управления автопарком беспилотных средств, обеспечения их безопасности и так далее.