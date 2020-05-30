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Стас Костюшкин признался,что в детстве стал жертвой педофила

Российский поп-певец Стас Костюшкин признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.

По словам 48-летнего артиста, преступление было совершено, когда ему было восемь лет. Он и его друзья играли в поле, когда к ним подошел мужчина и пригрозил Костюшкину расправой над его товарищами, если он попробует убежать.

После этого он совершил с ним насильственные действия сексуального характера.

Костюшкин добавил, что в тот момент не понял, что с ним произошло, хотя все случившееся он хорошо запомнил. По его словам, он никогда не обсуждал инцидент с друзьями, пережившими насилие вместе с ним. Он также добавил, что преступник не понес наказания.

30 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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