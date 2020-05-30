Археологи вытащили часть римского корабля из угольной шахты Российского актера подозревают в двойном убийстве » Стас Костюшкин признался,что в детстве стал жертвой педофила Российский поп-певец Стас Костюшкин признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Российский поп-певец Стас Костюшкин признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. По словам 48-летнего артиста, преступление было совершено, когда ему было восемь лет. Он и его друзья играли в поле, когда к ним подошел мужчина и пригрозил Костюшкину расправой над его товарищами, если он попробует убежать. После этого он совершил с ним насильственные действия сексуального характера. Костюшкин добавил, что в тот момент не понял, что с ним произошло, хотя все случившееся он хорошо запомнил. По его словам, он никогда не обсуждал инцидент с друзьями, пережившими насилие вместе с ним. Он также добавил, что преступник не понес наказания.

загрузка...