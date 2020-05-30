Создана технология, считывающая настроение человека от прикосновения к коже





Интеллектуальные устройства, которые измеряют электрические сигналы от кожи, могут рассказать об уровне стресса, помочь в спорте и отслеживать эмоции человека. Международная команда исследователей из Швеции и Великобритании разработала инновационный способ интерпретации биологических сигналов, создаваемых проводимостью нашей кожи. Об этом сообщает журнал Transactions in Computer-Human Interaction (ToCHI).

Используя данные, полученные с помощью изнашиваемого наручного сенсорного устройства Philips, которое также включает акселерометр для измерения движения, система исследователей отобразила информацию в виде красочной спиральной графики в реальном времени на смартфоне, а также записывала данные для владельца, а также интерпретировала их.

Проводимость кожи — это показатель того, сколько человек потеет, с указанием его эмоциональных и физических реакций, которое может быть основой для таких технологий, как детекторы лжи.

Прототип системы визуализации под названием Affective Health, разработанный специалистами по взаимодействию человека с компьютером, изучает, как новые и появляющиеся компьютерные технологии, такие как те, которые используют данные, извлеченные с датчиков на коже, могут быть использованы для разработки привлекательной и объяснимой визуализации на смартфоне.

Исследовательская группа из 23 человек получила прототип Affective Health для использования в течение месяца. Важно отметить, что исследователи сознательно не сообщили участникам, для чего эти устройства были полезны. Вместо этого они дали указания, что Affective Health может собирать информацию, касающуюся как физических, так и эмоциональных реакций, насколько повышенное потоотделение увеличивает проводимость и как это представлено разными цветами. Участникам оставалось определиться с наилучшими способами использования технологии.

Исследователи обнаружили, что эта открытая стадия разработки исследования, не предусматривающая заранее определенного использования, привела к тому, что некоторые участники использовали систему в качестве инструмента для измерения уровней стресса и управления им. В то время как другие, в том числе элитные спортсмены, использовали устройство для получения информации об их режимах тренировок и восстановления.

Другое использование включало регистрацию информации о своей жизни и отслеживание эмоций. Но что интересно, мало кто использовал эту технологию для более чем одной цели.

Хотя фаза открытого проектирования позволила выявить несколько различных практик, для которых можно было использовать прототипы Affective Health, в прототипе отсутствовали некоторые функции, необходимые для того, чтобы сделать его хорошим инструментом для конкретной роли — например, системой спортивной тренировки или инструментом управления стрессом.

Исследователи обнаружили необходимость второго, более специализированного шага в процессе проектирования, чтобы сделать устройства специфичными для определенных ролей.