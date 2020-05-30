Сальма Хайек поздравила мужа с днем рождения необычным образом

Они вместе уже много лет и очень любят друг друга.

Американская актриса Сальма Хайек опубликовала в своем Instagram трогательное фото с мужем Франсуа-Анри Пино, который 28 мая праздновал свой день рождения. Мужу актрисы исполнилось 57 лет.

На фото, которое Сальма показала в фотоблоге, она целует мужа в щеку.

«С днем рождения, моя любовь», — подписала трогательное фото знаменитость.

Сальма и миллиардер Франсуа-Анри познакомились в 2006 году в Венеции. Спустя год у них родилась дочь Валентина Палома, а еще спустя несколько месяцев они расстались. В СМИ писали, что бизнесмен возобновил отношения со своей бывшей возлюбленной, супермоделью Линдой Евангелистой. Также Франсуа-Анри не однократно приписывали романы с другими моделями, но несмотря на это он и Сальма вновь начали проводить время вместе и появляться на публике. Через год в День святого Валентина пара поженилась в Париже. Несколько месяцев спустя они устроили свадьбу в Венеции.

В 2018 году Франсуа устроил для Сальмы настояний сюрприз во время их отпуска на Бора-Бора. Он организовал для любимой импровизированную вторую свадьбу. На пляже они обменялись любовными клятвами и отпраздновали годовщину.