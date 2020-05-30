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Россия печатает фальшивые деньги для Ливии

Российское государственное предприятие «Гознак» «напечатало фальшивые ливийские деньги на сумму $1,1 миллиарда». С таким обвинением в адрес РФ выступил Госдепартамент США.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, отмечено, что заказ на изготовление денег поступил от «нелегитимной инстанции». Фальшивые ливийские деньги якобы обнаружили службы безопасности Мальты.

Госдеп подчеркивает, что ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным банком в этой стране. В тексте заявления также отмечено, что «приток фальшивой ливийской валюты, напечатанной в РФ, усугубил экономические проблемы Ливии». «России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии», — призвали в Госдепе, добавив, что США готовы сотрудничать с ООН и международными партнерами в целях пресечения деятельности, подрывающей суверенитет и стабильность ливийского государства.

30 мая, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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