В США арестовали одиозного офицера полиции, который задушил афроамериканца при задержании Степанов назвал регионы, в которых эпидемия протекает наиболее тяжело » Россия печатает фальшивые деньги для Ливии Российское государственное предприятие «Гознак» «напечатало фальшивые ливийские деньги на сумму $1,1 миллиарда». С таким обвинением в адрес РФ выступил Госдепартамент США. В заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента, отмечено, что заказ на изготовление денег поступил от «нелегитимной инстанции». Фальшивые ливийские деньги якобы обнаружили службы безопасности Мальты. Госдеп подчеркивает, что ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным банком в этой стране. В тексте заявления также отмечено, что «приток фальшивой ливийской валюты, напечатанной в РФ, усугубил экономические проблемы Ливии». «России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии», — призвали в Госдепе, добавив, что США готовы сотрудничать с ООН и международными партнерами в целях пресечения деятельности, подрывающей суверенитет и стабильность ливийского государства.

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