Российского актера подозревают в двойном убийстве

Российского актера Владимира Сычева подозревали в совершении ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом артист рассказал в интервью.

По словам Сычева, однажды преступники украли из салона его автомобиля документы. Спустя несколько месяцев актером заинтересовались следователи, так как кто-то использовал его документы, когда насмерть сбил двух человек.

Избежать тюрьмы актеру удалось благодаря свидетелю, который указал, что настоящий виновник аварии был выше ростом. Позже устроившего аварию мужчину нашли, однако он сумел договориться и уйти от ответственности.

Владимир Сычев известен своими ролями в киножурнале «Ералаш», сериале «Физрук», фильмах «Бумер», «Мамы», «Любка» и «Духless».