Раком можно заразиться: ученые выдвинули революционную теорию

Учёные из Канадского института перспективных исследований в Оттаве предложили революционную теорию о природе ракового заболевания, которая по их словам, перевернет наши прежние научные представления о данном заболевании.

Группа исследователей считает, что этой болезнью можно заразиться через микроорганизмы, живущие на коже человека.

Микробиом — это термин, используемый для обозначения всех триллионов микроорганизмов, которые существуют в нашем теле — на коже и в органах. Большинство из них представляют собой крошечные бактерии, но грибки и вирусы также входят в число этих микробов. По мнению специалистов, они могут передаваться от человека к человеку и играть роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а также рак.

«Если наша гипотеза окажется верной, она полностью переопределит наш взгляд на общественное здравоохранение. Это говорит о том, что многие заболевания, которые традиционно не классифицируются как инфекционные, всё же могут быть заразными», — подчеркнул профессор микробиологии Бретт Финли.

Тем не менее, гипотеза нуждается в подтверждении и доработке. Нужно больше исследований, чтобы изучить микробную передачу и её последствия, поскольку многие механизмы её действия пока остаются непонятными