Печерский суд отказался легализировать набег ГБР на украинский музей

Даже Печерский суд отказался легализовать варварский набег ГБР в музей. А, если нет легализации, то и все «изъятые» в довольно экзотический способ документы недопустимы до принятия судом в качестве доказательств, потому как получены без разрешения суда незаконным способом. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, все попытки «вручить повестки» с взламыванием музейных дверей тоже завершились пшиком, ибо процессуальный кодекс предусматривает вполне конкретную процедуру вручения: следователем, который имеет разрешение на процессуальные действия, а не первым попавшимся условным дворником ГБР, и за двое суток до указанной даты допроса.

То есть, в среду пробовать вручить повестку на пятницу, а не на субботу, — прямое нарушение закона. Конечно, все эти ошибки двоечников и дилетантов можно попробовать списать на то, что ГБР сейчас даже директора не имеет – есть «вахтовые» и.о. директора Бабиков и Соколов по очереди, но, когда представители ГБР тупо прут буром, нарушая все возможные должностные инструкции, процедуры кодексов и законы, то отсутствие нормального начальства не оправдание.

Алексей Голобуцкий отмечает, важно заметить: это действия относительно пятого президента подняли скандал и есть шанс на восстановление законности. А глупо надеяться, что начнется разбирательство, если Зеленский захочет бросить за решетку кого-то менее значимого.

Шансов на отстаивание своих законных прав у граждан без статуса президента гораздо меньше. «Нам с такими «потрясающими успехами» не только НАБУ и САП, но и ГБР надо распускать полностью и переписывать правовые основы деятельности», – резюмировал политолог.