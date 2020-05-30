«Моссад» раскрывает полный масштаб своих операций, связанных с эпидемией коронавируса

Разведывательное агентство «Моссад» получило сотни миллионов единиц защитного снаряжения и тысячи медицинских устройств в рамках согласованных усилий по борьбе с коронавирусом, говорится во внутреннем отчете, полученном «Ynet» 26 мая.
Шеф Моссада Йосси Коэн, который руководил операцией, в тот же день он должен был официально передать в ходе специальной церемонии полномочия по управлению центром контроля за коронавирусом Министерству здравоохранения. В рамках глобальной войны за закупки медицинских препаратов и оборудования, разразившейся после начала эпидемии Covid-19, Коэн был вынужден использовать свои личные связи с различными странами по всему миру, включая страны, не имеющие дипломатических связей с Израилем, для получения спасительной аппаратуры. По сообщениям СМИ, часть оборудования прибыла из неназванных стран Персидского залива.
В последние несколько дней команда «Моссада» начала процесс передачи задач по рассмотрению заявок и закупке оборудования Министерству здравоохранения, чтобы освободить свою деятельность на случай, если на страну обрушится вторая волна коронавируса.
Согласно отчету, количество медицинского оборудования и снаряжения, полученных с начала эпидемии, включает в себя: 2,5 миллиона защитных очков, еще 5,5 миллиона должны прибыть; около 80 миллионов хирургических масок для лица, еще 142 миллиона должны прибыть; 1,3 миллиона лицевых масок типа N-95, еще 14 миллионов должны прибыть; 180 миллионов эластичных перчаток; более 30 тонн дезинфицирующих средств и не менее 1300 аппаратов искусственной вентиляции легких (прибытие еще 4700 аппаратов ИВЛ ожидается в период с июня по октябрь). Еще 3500 аппаратов ИВЛ израильского производства будут предоставлены Министерству здравоохранения к июлю. В общей сложности к октябрю больницы Израиля получат около 10000 аппаратов ИВЛ.
Кроме того, в докладе упоминается четыре миллиона защитных костюмов и более двух миллионов наборов для тестирования на коронавирус, большинство из которых прибыли из Китая и Южной Кореи. В докладе говорится о поставках 47 различных видов лекарств, включая анестетики, а также инсулин.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил Коэна и «Моссад» во время встречи с Коэном 24 мая, сказав: «Вы сделали что-то экстраординарное». «Результаты говорят сами за себя», – подчеркнул Нетаньяху. «Когда мы передаем контроль над этими операциями Министерству здравоохранения, мы не знаем, что ждет нас в будущем. Мы должны воспользоваться приобретенным опытом, если он снова понадобится. От имени граждан Израиля и от себя лично, я благодарю вас за вашу прекрасную работу».
https://lechaim.ru/news/mossad-raskryvaet-polnyj-masshtab-svoih-operatsij-svyazannyh-s-epidemiej-koronavirusa/
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