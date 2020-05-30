«Моссад» раскрывает полный масштаб своих операций, связанных с эпидемией коронавируса

Разведывательное агентство «Моссад» получило сотни миллионов единиц защитного снаряжения и тысячи медицинских устройств в рамках согласованных усилий по борьбе с коронавирусом, говорится во внутреннем отчете, полученном «Ynet» 26 мая.

Шеф Моссада Йосси Коэн, который руководил операцией, в тот же день он должен был официально передать в ходе специальной церемонии полномочия по управлению центром контроля за коронавирусом Министерству здравоохранения. В рамках глобальной войны за закупки медицинских препаратов и оборудования, разразившейся после начала эпидемии Covid-19, Коэн был вынужден использовать свои личные связи с различными странами по всему миру, включая страны, не имеющие дипломатических связей с Израилем, для получения спасительной аппаратуры. По сообщениям СМИ, часть оборудования прибыла из неназванных стран Персидского залива.

В последние несколько дней команда «Моссада» начала процесс передачи задач по рассмотрению заявок и закупке оборудования Министерству здравоохранения, чтобы освободить свою деятельность на случай, если на страну обрушится вторая волна коронавируса.