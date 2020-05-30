Морозильные камеры Liebherr выше всяких похвал

Немецкий производитель предлагает широкий ассортимент надежных, многофункциональных, долговечных морозильных камер. Вся продукция бренда производится с применением инновационных разработок, проверенных технологий. Качество бытовой техники «Либхер» подтверждено целым рядом международных сертификатов и высокими показателями продаж. Современные морозильные камеры Liebherr отличаются прекрасными техническими, эксплуатационными и внешними характеристиками, которые удовлетворят запросы даже самого требовательного покупателя.

Особенности продукции

Основная задача морозильной камеры – это охлаждение и заморозка содержимого. Чтобы возложенные функции были выполнены в полной мере, производитель обеспечивает свою продукцию такими эффективными системами:

NoFrost – в процессе беспрерывной циркуляции воздуха происходит заморозка продуктов, излишки влаги выводятся за пределы конструкции, не позволяя образовываться ледяной корки на стенках камеры. Такая технология полностью исключает необходимость в ручном размораживании.

SmartFrost – это запатентованная разработка Liebherr, которая позволила освободить дополнительное пространство в морозилке за счет размещения испарителей за пределами камеры, что повысило энергоэффективность, снизило шумность и помогло равномерно распределять температуру.

Морозильные камеры «Либхер» отличаются наличием ручки со встроенным толкателем, что максимально облегчает процедуру открытия и закрытия. Светодиодные лампочки гарантируют не только экономию энергии, но и хорошее освещение.

Плюсы товара

К основным преимуществам морозильных камер Liebherr относят:

широкий модельный ряд, большой выбор размеров и дополнительных функций;

сменный дверной уплотнитель, который можно снять и очистить или в случае износа заменить новым аналогом;

электронное управление;

стильный и в то же время универсальный дизайн, который органично впишется практически в любой интерьер;

комфортную эксплуатацию, ведь все детали морозилки продуманы до мелочей и выполнены так, чтобы человеку было максимально удобно;

высокий уровень качества.

Морозильная камера Liebherr станет незаменимой помощницей в быту. Техника прекрасно подходит для охлаждения и замораживания овощей, фруктов, ягод, грибов, мяса, рыбы, птицы, мороженного и других продуктов, свежесть и полезные свойства которых необходимо сохранить на длительный срок.