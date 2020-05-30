Имена организаторов перестрелки в Броварах известны — Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что имена организаторов стрельбы в Броварах уже известны

«Я в интересах следствия решил не называть сейчас фамилии. Но я могу сказать, что они нам известны. И лица, которые позволили себе организовать данных молодых людей, «титушек», они нам известны и им будут предъявлены подозрения», — сказал Геращенко.

Он добавил, что молодые люди из Винницы согласились за 800 грн в сутки поехать в Бровары и силовым образом решать вопрос.

«Скорее всего не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене — выстреливает. За все это должны будут отвечать. И организатор, и исполнители», — заверил Геращенко.