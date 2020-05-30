Гипнотизер израильской разведки — кто он был

«Восемьдесят процентов данных, которые вы получаете от допрашиваемого под гипнозом верны», — говорит полковник Шимон Саймон Лави

4-5 марта 1975 года террористы, входящие в Организацию освобождения Палестины (ООП), высадившись с моря, захватили отель «Савой» в Тель-Авиве.

Шесть израильтян тогда были убиты. В ходе штурма отеля удалось ликвидировать семерых террористов, а восьмого взять в плен.

В результате того нападения израильские силы безопасности чувствовали себя беспомощными, поскольку не имели каких-либо точных сведений о террористической ячейке, проникшей в Израиль. Было невозможно узнать, есть ли помимо ликвидированного и схваченного террориста их сообщники.

Чтобы решить эту проблему в дело вступил полковник Шимон Саймон Лави, чья работа состояла в том, чтобы получить у пленного данные, введя его в гипноз.

Ныне Лави рассказал: «Наши силы безопасности не знали, сколько террористов проникло с моря и на скольких лодках они высадились. Понадобился гипноз. Пленный не знал, что его загипнотизируют. Слово «гипноз» ему вообще не упоминалось».

«Я создал для него воображаемую реальность, я погрузил его в гипнотический транс на два дня», — поведал Шимон Саймон Лави.