Гипнотизер израильской разведки — кто он был

«Восемьдесят процентов данных, которые вы получаете от допрашиваемого под гипнозом верны», — говорит полковник Шимон Саймон Лави
4-5 марта 1975 года террористы, входящие в Организацию освобождения Палестины (ООП), высадившись с моря, захватили отель «Савой» в Тель-Авиве.
Шесть израильтян тогда были убиты. В ходе штурма отеля удалось ликвидировать семерых террористов, а восьмого взять в плен.
В результате того нападения израильские силы безопасности чувствовали себя беспомощными, поскольку не имели каких-либо точных сведений о террористической ячейке, проникшей в Израиль. Было невозможно узнать, есть ли помимо ликвидированного и схваченного террориста их сообщники.
Чтобы решить эту проблему в дело вступил полковник Шимон Саймон Лави, чья работа состояла в том, чтобы получить у пленного данные, введя его в гипноз.
Ныне Лави рассказал: «Наши силы безопасности не знали, сколько террористов проникло с моря и на скольких лодках они высадились. Понадобился гипноз. Пленный не знал, что его загипнотизируют. Слово «гипноз» ему вообще не упоминалось».
«Я создал для него воображаемую реальность, я погрузил его в гипнотический транс на два дня», — поведал Шимон Саймон Лави.
«Восемьдесят процентов данных, которые вы получаете от допрашиваемого под гипнозом верны», — добавил Лави, — «В мое время это использовалось довольно широко».
«Был допрошенный под гипнозом, который дал настолько точное описание, что мы были поражены его способностью предоставить эти детали. Я помню его ответы. Он ходил из комнаты в комнату и там было три ступеньки. Мы даже не знали, были ли ступени — и на самом деле были ступеньки. Я могу вам сказать, что сегодня ШАБАК не любит применять гипноз, но это удивительный инструмент. Он зарекомендовал себя в нескольких операциях, в том числе при расследовании теракта в отеле «Савой», — рассказал Лави
«Я делаю все ради безопасности Израиля, в том числе нарушаю Закон о гипнозе. То есть я продолжаю делать некоторые вещи с помощью гипноза. У меня нет этических соображений, когда речь идет об этом», — подытожил он.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/219497
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