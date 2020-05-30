Forbes назвал самого высокооплачиваемого спортсмена планеты

Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов планеты по версии журнала Forbes. Полный список доступен на сайте издания.

Согласно данным Forbes, доход Федерера до вычета налогов за последний год составил 106 миллионов долларов. Таким образом, швейцарец опередил таких высокооплачиваемых спортсменов, как португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Кроме того, Федерер — первый теннисист за последние 30 лет, кому удалось заработать 100 миллионов долларов вне корта. Дополнительный доход швейцарцу обеспечили контракты с такими компаниями, как Uniqlo, Mercedes-Benz и другими.

Федерер — один из самых титулованных теннисистов мира. На его счету 20 выигранных турниров серии «Большого шлема», что является рекордом в одиночном разряде среди мужчин.