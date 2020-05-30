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Финские эксперты: Маски бесполезны для защиты от COVID-19

Эксперты в Финляндии пришла к выводу, что ношение защитных масок в повседневной жизни мало защищает от коронавируса либо вовсе не имеет смысла.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения указало, что это касается как масок промышленного производства, так и самодельных, передает Yle.

При этом маска все может быть полезна — однако для защиты окружающих, а не для ее обладателя. Кроме того, отмечают финские эксперты, при неправильном использовании маски лишь повышают риск распространения инфекции.

30 мая, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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