Финские эксперты: Маски бесполезны для защиты от COVID-19

Эксперты в Финляндии пришла к выводу, что ношение защитных масок в повседневной жизни мало защищает от коронавируса либо вовсе не имеет смысла.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения указало, что это касается как масок промышленного производства, так и самодельных, передает Yle.

При этом маска все может быть полезна — однако для защиты окружающих, а не для ее обладателя. Кроме того, отмечают финские эксперты, при неправильном использовании маски лишь повышают риск распространения инфекции.