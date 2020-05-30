Археологи вытащили часть римского корабля из угольной шахты

Археологи смогли вытащить переднюю часть римского корабля из открытой угольной шахты в восточной Сербии. Эти раскопки начались еще несколько недель назад, но из-за коронавируса ученые не могли продолжать активную работу.

Корабль был частью Виминациума, огромного римского города с населением 45 000 человек, с ипподромом, укреплениями, храмами, амфитеатром, акведуками, банями и мастерскими.

Ведущий археолог Миомир Корач сказал, что судно датируется 3-м веком нашей эры, когда Виминациум был столицей Римской провинции Мезия недалеко от реки Дунай.

«Римский флот базировался здесь, чтобы защитить этот регион от нашествий варваров», — рассказывают археологи. «Такие находки римских кораблей действительно редки, особенно в таком хорошем состоянии, когда можно увидеть, как была построена лодка».

Первоначально длина корабля составляла 19 метров. У него было плоское дно, шесть пар весел и приспособления для треугольного паруса. Девятиметровая передняя секция имела толстые деревянные борта и была обнаружена вместе разрушенными частями двух небольших лодок.

Раскопки Виминациума идут с 1882 года, но археологи подсчитали, что они исследовали только 4% территории, которая, составляет 450 гектаров.