Ани Лорак очень скучает за доходами с украинской публики

Скандальная певица Ани Лорак сегодня выходила в прямой эфир, где общалась со своими поклонниками. Во время общения с одним из своих подписчиков, отвечая на вопрос, когда украинцы увидят ее легендарное шоу «Дива», указала, что сама не может дождаться этого момента.

При этом Ани отметила, что она очень надеется, что ее имя перестанут ставить в один ряд с предателями и поймут, что музыка и политика – это разное. Лорак также призналась, что очень скучает по своей аудитории в Украине. Она подчеркнула, что они заслуживают увидеть ее шоу-программы.

«Я очень хочу в Украину с концертом! Я там 20 лет выступала», — сказала Ани. Напомним, ранее мы писали, что артистка выпустила свою новую песню «Твоей любимой». Об этом сама знаменитость сообщила на личной странице в «Инстаграм».