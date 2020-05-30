Актриса Мария Горбань решила стать певицей

Актриса Мария Горбань сообщила, что скоро поклонники смогут насладиться ее первым клипом «В Центре Моей Вселенной». Новость появилась на личной странице артистки в «Инстаграм». Как указала сама Горбань, видеоработу можно будет оценить уже 1 июня. «Я Знаю, что вы ждали. Я тожееее!!! Премьера моего клипа на песню «В Центре Моей Вселенной» 1-го июня! В первый день Лета! », — написала Горбань.

«Супер!!! Ждем с нетерпением», «Талантливый человек, талантлив во всём», «Ох, горячо! Талантливый человек, талантлив во всём!!! Ждём премьеру», «Вы огромная молодец», — писали люди в комментариях.

Ранее Горбань сообщила, что она,вместе с семьей переболели коронавирусом.По словам артистки, она подцепила COVID-19 еще три недели назад, однако не стала об этом писать в социальной сети.

«Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я конечно же побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8% . На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую», — рассказала Горбань.