В Индии обезьяны проникли в лабораторию и украли образцы крови больных с коронавирусом Еще несколько жертв Вайнштейна вспомнили об изнасиловании » Знаменитое аниме Макото Синкая «Дитя погоды» выходит на цифровых платформах Шестая полнометражная работа Макото Синкай «Дитя погоды» с 1 июня появится в Украине на легальных цифровых платформах (Megogo и iTunes).

Релиз уже прославленной ленты состоялся в Японии летом 2019-го, также фильм был участником кинофестиваля в Торонто в сентябре, а украинская премьера шедевра аниме состоялась 31 октября прошлого года.

По сюжету, старшеклассник Ходака Морисима переезжает из своего родного острова в Токио, где у парня сразу заканчиваются деньги. Когда он устраивается на подработку в журналв котором пишут о сверхъестественном, погода портится и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять облака и останавливать дождь.

У «Дитя погоды» на агрегаторе Rotten Tomatoes 91% положительных рецензий кинокритиков и рейтинг в 96% от аудитории Лента занимает 8-ю позицию в ТОП-10 фильмов в общем японском бокс-офисе и даже была отправлена от Японии на рассмотрение Американской академии. В Украине лента также была тепло принята как фанатами жанра, так и критиками и широкой зрительской аудиторией. И теперь эталонная японская анимация станет доступной для комфортного домашнего просмотра. Украинский трейлер: https://kinoafisha.ua/films/ditya-pogod#trailers

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