За провокационное венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова наказали священника

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали. Об этом рассказал Богомолов в эфире популярной программы.

Режиссер отметил, что после церемонии встречался со священником.

«Я встретил на Бронной батюшку, который нас венчал. Он как-то грустно посмотрел на меня и поинтересовался, как наши дела. Я и говорю: «Спасибо, замечательно! А у Вас?» На что он ответил: «Ну и получили мы за вас…», — сказал Богомолов . О том, что именно произошло, не уточняется. Режиссер отметил священника как «замечательного и прекрасного человека».

Свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак состоялась 13 сентября 2019 года. В ЗАГС молодожены приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Венчание прошло в Храме Вознесения Господня в Сторожах. Банкет по случаю свадьбы состоялся в Музее Москвы. На вечере Собчак исполнила провокационный танец с эротическими элементами.