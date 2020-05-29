Все больше городов на Земле становятся непригодными для жизни из-за слишком высоких температур воздуха

Ученые заметили,что на Земле становится все больше мест,которые совсем непригодны для жизни. Причина тому-глобальное потепление и повышение температуры воздуха в целом.

В своей работе ученые опирались на измерения температуры по влажному термометру. Это тот параметр, который в обычных прогнозах погоды почти никогда не упоминают. Измеряется эта температура при помощи термометра, покрытого влажной тканью. Для человека фактический порог выживания при такой температуре составляет 35 градусов — температуры при которой он не может охладить себя, при помощи потоотделения (это примерно 46 «обычных» градусов при влажности 50%). И вот как раз этот порог по наблюдениям исследователей в мире все чаще превышается.

Особенно экстремальные температуры наблюдаются в Персидском заливе, Пакистане, Индии, США и Мексике. Речь идет о температурах между 27 и 35 градусами. В пример в исследовании приводят и Европу, когда в 2003 году высокие температуры привели ко множеству смертей на Старом континенте. Но тогда температура по влажному термометру не превышала 28 градусов.

На сегодняшний день в таких городах как Рас-Аль-Хайма в ОАЭ и в пакистанском Джейкобобаде порог в 35 градусов был даже превзойден. Причем в исследовании обратили внимание и на тот факт, что использование в массовом порядке кондиционеров при таких условиях также (а все указанные районы являются густонаселенными), в свою очередь, вносит вклад в глобальное потепление из-за огромного расхода энергии.