Врачи рассказали, чем опасна передозировка кофеином

Кофеин является чрезвычайно мощным веществом, которое может быть опасным, если вы потребляете его в слишком больших количествах. FDA предупреждает: одна чайная ложка кофеина в виде порошка эквивалентна приблизительно 28-ми чашкам кофе, Поэтому порошок запретили продавать во многих странах.



Кофеин является самым широко распространенным психоактивным стимулятором в мире, и при этом никак не регулируется. Он есть в кофе, чае, лимонадах и энергетических напитках.

Но существует запрет на продажу кофеина в виде порошка, который был введен во многих странах после нескольких смертельных случаев при передозировке.

Новое исследование британских ученых служит напоминанием, почему подобные запреты оправданы. Исследователи показали, что может случиться, когда люди потребляют слишком много кофеина.

В докладе врача реанимации Ребекки Харстен из больницы имени королевы Елизаветы в Лондоне подробно описан случай 26-летней пациентки, которая проглотила две чайные ложки порошкообразного кофеина с горкой (приблизительно 20 граммов). Согласно таблице FDA, это эквивалентно 50?60 чашкам кофе, выпитых залпом — этого более чем достаточно, чтобы убить человека.

«Употребление кофеина в количестве более одного-двух грамм вызывает токсический шок, — пишут исследователи в своей статье. — Смертельные передозировки кофеином происходит после приема внутрь более пяти грамм, или когда концентрация кофеина в крови превышает уровень 80 миллиграмм на литр».

В описанном случае уровень кофеина в крови девушки достигал 147,1 мг/л через семь часов после приема порошка. Пиковые концентрации кофеина, вероятно, были бы еще выше.

Когда ее привезли в отделение скорой помощи, у нее наблюдалось сильное сердцебиение, потливость, беспокойство и затрудненное дыхание. При осмотре врачи обнаружили аномально высокую частоту сердечных сокращений и низкое кровяное давление. Девушка испытывала гипервентиляцию и ее сильно рвало.

ЭКГ показала полиморфную желудочковую тахикардию, а тесты показали избыток кислоты в организме — метаболический ацидоз. Также был диагностирован респираторный алкалоз (дисбаланс уровней углекислого газа и кислорода в крови) и повышенное количество лейкоцитов.

То есть, кофеин в больших дозах токсичен и может нарушить метаболические процессы в организме.