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Вера Брежнева не планировала оставаться на сцене после «ВИА Гра»

Вера Брежнева в одном из интервью рассказала как уходила из группы «ВИА Гра». Большое количество концертов сильно вымотали певицу и  Вера планировала уйти со сцены совсем. Вера  и подумать не могла, что ждет ее в будущем. И даже сейчас ей до сих пор не верится, что она стала звездой и вскоре выпустит третий сольный альбом.

Когда артистка уходила из группы «ВИА Гра», она была уверена, что теперь все ее внимание будет посвящено семейной жизни. Планировала заниматься детьми, посвятить себя семье. О дальнейшей музыкальной карьере она не думала.

Однако судьба распорядилась иначе. Певица стала записывать треки ради собственного удовольствия, и вскоре ее снова закрутила эстрадная деятельность.

Теперь Брежнева не только певица, но и бизнесвумен – у нее есть свой бьюти-бренд Vera by Vera Brezhneva, – а также популярный блогер. За девушкой следят более 11 миллионов подписчиков в «Инстаграм».

 

29 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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