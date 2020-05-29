В сети обсуждают русское ругательство на снимке Джастина Бибера

Стихийные набеги русскоязычных пользователей на аккаунты западных звезд уже стали отдельным явлением в сети. Достаточно вспомнить хотя бы то, как в комментариях у Леди Гаги порицание певицы за то, что она якобы увела Брэдли Купера у Ирины Шейк, переросло в продажи гаражей.

Теперь внимание блогеров привлек 26-летний Джастин Бибер. Исполнитель поделился со своими подписчиками новым снимком, на котором человек сидит на покрытой граффити плите и смотрит вдаль.

Свой пост Джастин посвятил недавнему трагическому инциденту в Миннеаполисе, где полицейский в ходе задержания задушил темнокожего мужчину.

Ни одна жизнь не имеет значения, пока жизнь темнокожего не имеет значения,

— подписал снимок Бибер, сделав отсылку к известному слогану Black Lives Matter.

Но возвышенный тон поста испортила надпись на самой плите, которая попала в кадр на первом плане. Речь о популярном русском ругательстве б****.

И пока англоязычные пользователи благодарили Джастина за поддержку важной темы, в комментариях параллельно развернулась беседа на русском языке.

Ахахаах, Джастин, ну ты и фон выбрал!

Этот неловкий момент!

Могучий русский язык!

Кто ему скажет?

Я думаю, он хочет нам что-то сказать…

— переписывались друг с другом комментаторы.

Сам Бибер пока никак не отреагировал на эту лингвистическую дискуссию под своим постом. Пока неизвестно, была ли фотография сделана случайно, или Джастин решил намеренно хайпануть, зная, что русскоязычные пользователи сети обязательно активизируются и сделают фото вирусным.