В ООН обеспокоились произволом полиции в Украине и требуют справедливого расследования и наказания преступникам из Кагарлыка

ООН сделала обращение к правоохранителям Украины по поводу инцидента, который произошел на днях в Кагарлыке Киевской области, где сотрудников местной полиции подозревают в пытках и изнасиловании. В нем говорится о необходимости правоохранителей Украины тщательно расследовать изнасилование и пытки в отделении полиции в Кагарлыке.

Нильс Мельцер, который является специальным докладчиком ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов обращения, или никазания, отметил, что «нужно принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, по всей видимости, все чаще считает жестокое обращение в пределах нормы».

«Мы призываем Государственное бюро расследований, а также Офис Генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений совершенных полицейскими, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах» -цитата.