В Индии обезьяны проникли в лабораторию и украли образцы крови больных с коронавирусом

Обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа в Индии, напали на одного из сотрудников и, предположительно, украли три анализа крови больных с коронавирусом. Злоумышленники тут же скрылись с места преступления.

Вскоре одну из обезьян заметили на верхушке дерева — она сидела и грызла украденный образец.

Работники колледжа опасаются, что инцидент приведет к еще большему распространению коронавируса в регионе. В колледже отметили, что животные и раньше доставляли проблемы, но таких серьезных — никогда.