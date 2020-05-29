В Армении упал крупный метеорит

В Армении 27 мая упал крупный метеорит. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

Подобное в небольшой по площади занимаемой территории Армении весьма редкое событие. Пользователи армянского сегмента соцсетей сразу отреагировали на падение метеорита, при этом укорив местные власти в том, что те не спешат сделать официальное заявление и представить общественности подробности «космического инцидента».

По словам очевидцев (жители Еревана, Масиса, Раздана и других городов), при падении метеорит разорвался в атмосфере из-за чего некоторые граждане первоначально приняли его за предпраздничный салют.

Дело в том, что сегодня, 28 мая, в стране отмечается День первой Республики Армения, просуществовавшей в 1918—1920 годы.

