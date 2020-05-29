Ученые предупредили,что вегетарианство может привести к депрессии

Люди, придерживающиеся вегетарианства, имеют более слабое психологическое здоровье, чем мясоеды. К такому выводу пришли ученые. Они провели масштабное исследование, в котором участвовали более 8 тысяч вегетарианцев и 149 тысяч мясоедов. Исследование охватило Северную Америку, Азию и Европу.

Было установлено, что вегетарианцы намного чаще страдают депрессией и повышенной тревожностью. Оказалось, что люди, отказывающиеся от мяса, имеют очень высокие показатели развития различных психических заболеваний.

В то же время ученые так и не смогли понять, как употребление мяса может повлиять на уровень стресса. Более того, это исследование показало довольно странные результаты. Во время эксперимента у всех вегетарианцев исследователи фиксировали очень хорошее настроение, а вот в группе мясоедов таких показателей не было.

Однако если следить за вегетарианцами и мясоедами в долгосрочной перспективе, то окажется, что люди, не употребляющие мясо долгие годы, более склонны к тревожности и депрессии. Вероятнее всего, как подчеркнули ученые, вегетарианство лишь через много лет приводит к дефициту некоторых веществ, необходимых для психического здоровья.