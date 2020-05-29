Ученые доказали связь между кишечником и мозгом

Кавернозные ангиомы (КА) — это расширение кровеносных сосудов, в частности, в головном и спинном мозге. К счастью, это не совсем распространенное заболевание, встречающееся только у 0,2% людей.
Расширяясь в некоторых областях нервной системы, сосуды могут вызывать судороги, которые со временем усугубляются. В ряде случаев это может привести к слабости в ногах или руках, проблемам со зрением или вызвать ухудшение памяти.
Чтобы понять роль, которую играют бактерии при данном заболевании, исследователи собрали образцы фекалий более чем 100 человек с диагнозом КА. Пробы были также взяты у 250 здоровых людей.
Генетический анализ образцов подтвердил взаимосвязь между сосудисто-нервным заболеванием и преобладанием грамотрицательных бактерий. «Пациенты с КА имели одинаковый характерный микробиом независимо от количества поражений», — говорит невролог Чикагского университета Иссан Авад.
То есть, наличие в кишечнике большого количества некоторых видов бактерий провоцирует воспалительный процесс в организме, что повышает риск развития аномалий кровеносных сосудов в головном и спинном мозге.
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