«  
  »

Ученые доказали связь между кишечником и мозгом

В ходе нового исследования была найдена связь микробов,живущих в наших кишечниках, со здоровьем нашего мозга и нервной системы. Таким образом, появились убедительные доказательства того, редкое нейроваскулярное заболевание, называемое кавернозной ангиомой, может быть вызвано определенным составом бактерий в нашем пищеварительном тракте.

Кавернозные ангиомы (КА) — это расширение кровеносных сосудов, в частности, в головном и спинном мозге. К счастью, это не совсем распространенное заболевание, встречающееся только у 0,2% людей.

Расширяясь в некоторых областях нервной системы, сосуды могут вызывать судороги, которые со временем усугубляются. В ряде случаев это может привести к слабости в ногах или руках, проблемам со зрением или вызвать ухудшение памяти.

Чтобы понять роль, которую играют бактерии при данном заболевании, исследователи собрали образцы фекалий более чем 100 человек с диагнозом КА. Пробы были также взяты у 250 здоровых людей.

Генетический анализ образцов подтвердил взаимосвязь между сосудисто-нервным заболеванием и преобладанием грамотрицательных бактерий. «Пациенты с КА имели одинаковый характерный микробиом независимо от количества поражений», — говорит невролог Чикагского университета Иссан Авад.

То есть, наличие в кишечнике большого количества некоторых видов бактерий провоцирует воспалительный процесс в организме, что повышает риск развития аномалий кровеносных сосудов в головном и спинном мозге.

29 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  