Ученые доказали связь между кишечником и мозгом

Кавернозные ангиомы (КА) — это расширение кровеносных сосудов, в частности, в головном и спинном мозге. К счастью, это не совсем распространенное заболевание, встречающееся только у 0,2% людей.

Расширяясь в некоторых областях нервной системы, сосуды могут вызывать судороги, которые со временем усугубляются. В ряде случаев это может привести к слабости в ногах или руках, проблемам со зрением или вызвать ухудшение памяти.

Чтобы понять роль, которую играют бактерии при данном заболевании, исследователи собрали образцы фекалий более чем 100 человек с диагнозом КА. Пробы были также взяты у 250 здоровых людей.