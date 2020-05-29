Стало известно, кому нельзя есть картофель

Употребление картофеля вредно для людей, страдающих сахарным диабетом, имеющих лишний вес или пониженную кислотность. Об этом предупреждают медики, пишет Cursorinfo.

Специалисты поясняют — картошка повышает уровень сахара в крови. Этот овощ может спровоцировать не только набор веса, но и сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, чтобы переварить картофель, организму требуется много желудочного сока. А если у человека понижена кислотность желудка, то картошка начнет бродить и не переварится так, как следует, отмечают врачи.

Они рекомендуют людям с диабетом съедать не более 250 граммов картошки в отварном, тушеном или запеченном виде. При этом перед готовкой порезанный картофель лучше замачивать в воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала.