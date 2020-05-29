Россияне опасаются голосовать на выборах через интернет

Привычный бумажный избирательный бюллетень на выборах вместо интернет-голосования предпочли бы самым подходящим вариантом 69% россиян, которые участвовали в опросе ВЦИОМ.

23% респондентов выбрали бы голосование по интернету, 2% — по почте.

В целом, к идее электронного голосования одобрительно относятся 46% граждан. Обратного мнения придерживается 49%.

О принятии в России закона, позволяющего голосовать через интернет, знают хорошо 14% респондентов, 42% участников опроса — без подробностей, 44% — ничего не знают.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 мая 2020 года среди 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Документ предусматривает продление эксперимента по голосованию в дистанционном формате, в том числе по интернету или по почте. Таким образом, в Единый день голосования 13 сентября россияне смогут голосовать на цифровых избирательных участках. Для этого нужно будет подать заявку через портал госуслуг или МФЦ.

Перечень цифровых участков утвердит ЦИК на основании предложений местных избиркомов.

Дистанционное голосование будет возможно при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдумов.