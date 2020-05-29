Российские врачи вышли на митинг из-за неуплаты «боевых» денег за пособничество террористам на Донбасса

В интернете опубликовали любопытное видео, на котором российские медики признались в участии в военных действиях на Донбассе и незаконном пересечении государственной границы Украины. Ролик соответствующего содержания опубликовал в своем Facebook-аккаунте офицер ВСУ .

На кадрах запечатлен митинг медиков из страны-оккупанта, на котором они выражают свой протест из-за невыплаты им «боевых» денег за работу на ныне оккупированной территории Украины.

«Просим разобраться. Украина – это отдельный разговор. С 2014 года нам обещали выплатить деньги «боевые». «Боевые» пропали деньги! Мы вывозили раненых с территории Украины, под бомбежками. Да, скорая помощь, фельдшера, врачи, которые штопали. На мою смену привезли 19 человек из Украины! За одну смену! И ни копейки не заплатили! Здесь были и с той стороны, и с этой. Просто нам потом запретили об этом говорить», – откровенно выразили свое возмущение российские медики, причастные к вторжению на украинский Донбасс.

Цинизм «врачей» ,требующих «боевые» деньги за пособничество террористам, зашкаливает. Если Россия им выплатит деньги,то Украина,со своей стороны,может предложить длительные тюремные сроки в ответ на их «миссию».