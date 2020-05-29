Посол Украины Мельник прокомментировал скандальное заявление Герхарда Шредера

В Германии в последние дни разразился политический скандал из-за Крыма. Бывший канцлер Герхард Шредер оскорбил действующего посла Украины в этой стране Андрея Мельника, назвав его «карликом» в прямом эфире– в ответ на предложение дипломата заключить пари о том, что Крым будет деоккупирован еще при жизни 76-летнего Шредера.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал высказывания Герхарда Шредера:

«С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда останется во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который, несмотря на свои попытки, потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру (Германии Ангеле – КР) Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а «Северный поток-2» будет продолжать буксовать», – говорится в комментарии дипломата.