Певица Граймс решила продать часть своей души

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) решила продать часть своей души. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что на этой неделе артистка открыла сразу две онлайн-выставки. Исполнительница распродает рисунки, гравюры, фотографии и концептуальные произведения, которые она сделала за последнее десятилетие. «В первую очередь я вижу себя как визуального художника, и мне кажется странным, что люди узнают меня по музыке», — отметила она.

Одним из экспонатов стал контракт на владением частью души певицы. «Идея фантастического искусства в форме юридических документов кажется мне весьма захватывающей», — призналась Граймс.