Опубликован полный текст письма дочери создателя «Чебурашке» об отце-насильнике

Родная дочь писателя выступила с открытым письмом. По мнению Татьяны, Эдуард Успенский недостоин, чтобы новая литературная премия премия носила его имя.

Классик детской литературы Эдуард Успенский оставил после себя не только немалое литературное наследие, но и огромное наследство, которое перешло его вдове Елене Успенской. По его книгам сняты мультфильмы про Простоквашино и крокодила Гену с Чебурашкой, которые обожают миллионы детей и взрослых.

Недавно Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. Однако Sobesednik.ru дочь писателя Татьяна Успенская призналась: она категорически против присвоения престижной премии имени её знаменитого отца. Татьяна Эдуардовна написала открытое письмо, которое попросила опубликовать редакцию Sobesednik.ru.

Директору Государственной Детской Библиотеки

Веденяпиной Марии Александровне

От Успенской Т.Э.

Открытое письмо

Уважаемая Мария Александровна!

Мне стало известно, что Российская Государственная Детская Библиотека проводит конкурс на логотип премии имени моего отца – писателя Эдуарда Успенского. С большим сожалением и горечью хочу выразить свое несогласие с присвоением премии его имени.

Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье…

Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д…

К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя.

Зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, мой отец не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты В.Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах, что тоже не может являться большой заслугой. Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей.

Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями (передача «Гавань», создание мультфильмов совместно с творческими коллективами студий), он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми.

Хотелось бы, чтобы мое мнение было услышано…

Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература…

С уважением, Успенская Татьяна Эдуардовна.

«Неужели в России нет более достойных писателей?»

В интервью Sobesednik.ru Татьяна Успенская пояснила свою позицию подробнее.

– Мой отец был домашним тираном, – говорит Татьяна. – Поэтому считаю, что престижная премия в области детской литературы не может носить имя человека, который из года в год занимался домашним насилием. Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию? Как можно смешивать имя человека, который занимался домашним насилием, с вечными ценностями? Тогда получается, что любой человек, достигший высокого социального статуса, может делать всё, что угодно?..

Надеюсь, директор библиотеки прислушается к словам единственной родной дочери Успенского.

– Татьяна, вы так и не боролись за отцовское наследство?

– Нет. Родственникам по крови ничего не досталось. У папы есть родной брат с семьёй. Если бы было подписано наследство семье дяде Юры, то это было бы ещё обоснованно. Я уже не говорю о том, что у отца есть внуки, мои дети.

Юридически там всё верно, но с морально-этической точки зрения всё вышло некрасиво.

На днях на эту тему высказалась одна из бывших жен писателя, 58-летняя Элеонора Филина. В беседе с телеканалом Звезда телеведущая поддержала письмо дочери писателя и призналась, что Успенский был жесток не только к Татьяне, но и к ней самой и ее сыну.