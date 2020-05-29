Обнаженная Хайди Клум показала как принимает солнечные ванны

Лето уже практически наступило, но пока не все могут сполна насладиться его прелестями. Загорать на пляжах Лос-Анджелеса, как сообщают западные СМИ, по-прежнему запрещено, но люди находят выход и из этого положения. 46-летняя Хайди Клум принимает солнечные ванны на заднем дворе своего дома, предпочитая загорать обнаженной.

Хайди Клум

Немецкая модель и телеведущая поделилась в инстаграме несколькими черно-белыми селфи, сделанными на территории своего дома в США. Вместе с ней изоляцию из-за пандемии соблюдает ее муж, 30-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц.

Том Каулитц

На заднем дворе их дома стоит кусок Берлинской стены, который Том подарил Хайди в прошлом году. Стена, разделявшая Восточный и Западный Берлин, была разрушена в 1989-м — в том же году родился муж модели.Том и Хайди начали встречаться два года назад и через год после начала романа поженились. Что до карантина в их семье, то этой весной Клум заболела и думала, что заразилась коронавирусом, но ее тест, как и анализ ее мужа, показал отрицательный результат.