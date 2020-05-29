Найдена многоножка, которой пол миллиарда лет!

Первые многоножки появились на Земле уже 425 миллионов лет назад. К такому выводу пришли исследователи, оценившие возраст силурийских и девонских отложений в Великобритании с помощью уран-свинцового метода датировки цирконов. Согласно их публикации в журнале Historical Biology, первые наземные членистоногие ютились в зарослях примитивных растений по берегам озер, однако спустя всего 40 миллионов лет на Земле возникли настоящие леса с богатой фауной.

Многоножки (Myriapoda) были первыми животными, которые вышли из воды на сушу. К сожалению, палеонтологи пока плохо представляют себе, когда именно и как это произошло. Согласно оценкам, сделанным по методу молекулярных часов, эта группа беспозвоночных возникла в позднем кембрии, около 500 миллионов лет назад. Однако древнейшие из известных ископаемых многоножек намного моложе.

Исследователи во главе с Майклом Брукфилдом (Michael E. Brookfield) из Техасского университета в Остине решили восстановить первые этапы эволюции наземных многоножек. Для этого они уточнили возраст отложений, в которых были обнаружены самые ранние останки этих беспозвоночных. Речь о трех месторождениях, одно из которых расположено в окрестностях английского города Ладлоу, а два других в Шотландии, на острове Керрера и у деревни Коуи.

Воспользовавшись уран-свинцовым методом датировки минералов цирконов (ZrSiO4), авторы оценили возраст отложений на Керрере в 425-426 миллионов лет, в Ладлоу — в 420 миллионов лет, а в Коуи — в 413-414 миллионов лет. Именно в Керрере была найдена многоножка Kampecaris obanensis, которая благодаря новой датировке получила статус самой древней из известных науке.

Этот вид населял окрестности пресноводного озера, расположенного в полузасушливой местности. При этом явных приспособлений к дыханию воздухом у него еще не было. Судя по всему, первые многоножки были привязаны к заболоченным прибрежным зарослям примитивных растений куксоний (Cooksonia).

Как показывают ископаемые из Коуи, уже десять миллионов лет спустя фауна многоножек и других наземных членистоногих стала намного более разнообразной. В частности, среди них появился вид, который прежде считался древнейшей многоножкой — Pneumodesmus newmani. Предполагалось, что его возраст составляет 428 миллионов лет, однако переоценка, также произведенная членами команды Брукфилда, показала, что он на 13 миллионов лет моложе.

По словам авторов, первые наземные растения и животные эволюционировали параллельно, причем этот процесс был очень быстрым по геологическим меркам. Всего за 40 миллионов лет сообщества прошли путь от низкорослых зарослей, жавшихся по берегам водоемов, до полноценных лесов с разнообразной фауной.

Исследователи полагают, что тесная связь сосудистых растений и ранних наземных членистоногих делает находки многоножек старше 425 миллионов лет очень маловероятными, поскольку для этих беспозвоночных тогда просто не существовало подходящей среды обитания. А результаты оценок по методу молекулярных часов, которые указывают на более раннее происхождение многоножек, они объясняют искажением, связанным с быстрой эволюцией этой группы.