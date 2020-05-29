Советский мультфильм «Карлсон вернулся» отметил 50-летие.
Как сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», 28 мая 1970 года лента получила прокатное удостоверение и вскоре на экраны вышел анимационный фильм режиссера Бориса Степанцева «Карлсон вернулся» — продолжение мультфильма «Малыш и Карлсон».
Мультфильм создан по книгам шведской писательницы Астрид Линдгрен. Художниками-постановщиками выступили Анатолий Савченко и Юрий Бутырин. «Домомучительницу» Фрекен Бок озвучила актриса Фаина Раневская. Карлсона озвучивал актер Василий Ливанов, а Малыша — Клара Румянцева.
Отмечается, что планировались съемки заключительной части трилогии Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять», но этого так и не случилось.
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