Мультфильм «Карлсон вернулся» отметил 50-летие

Советский мультфильм «Карлсон вернулся» отметил 50-летие.

Как сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», 28 мая 1970 года лента получила прокатное удостоверение и вскоре на экраны вышел анимационный фильм режиссера Бориса Степанцева «Карлсон вернулся» — продолжение мультфильма «Малыш и Карлсон».

Мультфильм создан по книгам шведской писательницы Астрид Линдгрен. Художниками-постановщиками выступили Анатолий Савченко и Юрий Бутырин. «Домомучительницу» Фрекен Бок озвучила актриса Фаина Раневская. Карлсона озвучивал актер Василий Ливанов, а Малыша — Клара Румянцева.

Отмечается, что планировались съемки заключительной части трилогии Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять», но этого так и не случилось.