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Меган Фокс предала Брайана Остина Грина, когда он был прикован к постели из-за болезни мозга

Несколько дней назад стало известно о расставании 34-летней Меган Фокс и 46-летнего Брайана Остина Грина. Что именно стало причиной разрыва пары — неизвестно, но, по слухам, его инициатором была актриса, которая увлеклась рэпером Колсоном Бэйкером.

Впрочем, расставались супруги и до этого: в 2015 году Фокс подала на развод, до которого, правда, дело так и не дошло — через несколько месяцев супруги помирились. Но сейчас появились некоторые подробности того разрыва. По словам инсайдеров, Меган бросила своего мужа и настаивала на разводе с ним, когда он был прикован к постели и восстанавливался после тяжелого заболевания.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс

Он едва мог поднять голову,

— говорит инсайдер.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Несмотря на состояние супруга, Фокс якобы хотела как можно скорее завершить бракоразводный процесс. Что произошло в следующие несколько месяцев и почему Меган передумала тогда разводиться с мужем, неизвестно.

Сейчас актер, кажется, вновь рассчитывает на примирение со своей женой, в браке с которой у них родилось трое сыновей: разводиться он с ней не хочет и сильно переживает из-за их разрыва. А вот Меган, которая сказала мужу, что прекрасно чувствует себя одна, похоже, совсем не грустит: говорят, что она очень увлечена другим. И они давно уже больше, чем просто друзья.

ИСТОЧНИК Daily Mail
29 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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